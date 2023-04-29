高雄YouBike 2.0因租借方便，受學生、通勤族喜愛，有不少民眾已將其取代汽機車，成為通勤首選。據微笑單車公司指出，4月26日第3千萬的幸運兒出爐，將獲得微笑單車公司贈送萬元MOMO幣以及YouBike紀念一卡通，高雄市交通局指出，換算減碳量達約4700公噸，等同於約5座高雄都會公園每年的吸碳量。

高雄YouBike 2.0自2020年7月啟用，因租借站點多，是許多學生上下學、通勤族首選。交通局統計，YouBike2.0平均每日騎乘突破4萬人次，並在上月突破134萬人次，創下單月新紀錄，使用者滿意度也高達97.6％。

高市府去年11月加碼投入更好騎的YouBike 2.0E電動輔助自行車，目前平均周轉率高達9次，為全國第一。交通局指出，目前共有390輛YouBike 2.0E，預計5月在投入110輛，達到500輛規模。

據微笑單車統計，截止至今，總運量已突破3千萬人次，而第3千萬人次為王姓音樂老師，4月26日下午5時許從「凱歌憲政路口」站借車，騎乘至「中正和平路口西北側」站還車，王師表示，覺得YouBike2.0舒適好騎，且左右二側變速、車鈴，及座墊調整的功能相當友善。後續將獲得微笑單車公司贈送的萬元MOMO幣、YouBike紀念一卡通。

交通局表示，3千萬前、後各2名民眾也可獲得檜山坊造福禮盒及高雄YouBike紀念一卡通票卡，而正確預測第3千萬人次誕生日期的民眾，也抽出20名各可獲得2張高雄鋼鐵人職籃門票。

交通局指出，3千萬運量換算減碳量達到4700公噸，約等於5座高雄都會公園每年吸碳量；呼籲399月票能無限搭乘市公共運輸，YouBike也不限趟次前30分鐘免費，歡迎民眾騎YouBike轉乘大眾運輸，減少私人運具的使用。