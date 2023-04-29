首都客運1573路線原本打算減班(摘自首都客運官網)

有客運長期營運虧損，單條路線一年要虧將近5千萬元，申請減班好不容易獲准，又因看到排隊長龍，老闆於心不忍而恢復原本班次。業者感嘆表示，該把客運業視為「類公益」事業看待。

由首都客運經營的國道客運1573路線（基隆車站至內湖科學園區），因疫情影響營運虧損，交通部公路總局核定從4月17日起減班，導致上班尖峰時段又有上百人的排隊長龍；基隆市府交通處與首都客運業者後，尖峰時段機動加密班次，讓候車人數降到約30人。

首都客運總經理李建文表示，1573路線代駛已經2年，一年要虧4600萬元，「前陣子好不容易申請減班獲准，但立刻湧現的排隊長龍，老闆心軟，不得不又恢復班次。」他感嘆，這樣毫無補貼的情況，已經撐不久了，畢竟賠錢的生意沒人做，更何況是這樣大賠錢的路線！

客運票價長期不符成本，近日雖然一般公路客運18項成本檢討案已經提報到交通部，但運價漲幅僅約9％，對業者來說並無助益。

以1573路線為例，從基隆火車站到內湖瑞光路及時報廣場，全票35元，年長乘客半價，不少民眾在社群上留言表示願意多出車錢，還問客運公司為什麼不多收一點錢？

李建文表示，連乘客都主動要求票價高一點，非常難得，其實12年前就已經收到票價上限了。該條路線如果換成是市區公車，至少可收三段票，一段票23元，三段就69元，「這種路線開得愈多賠得愈慘！」

李建文說，國內客運經營環境已經丕變，不管是業者及民眾都得做好準備，尤其是主管機關更應有此認知，才能因應未來的現實公運環境。他並表示，現在的法規把汽車客運視為「寡占」的管制行業，已不合時宜；宜朝應予保障、獎勵及補助的「類公益」事業看待。