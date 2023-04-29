斗南鎮重光國小楊松田（右三）是獲得木章的教師，他也擔任雲林縣童軍會理事長、總幹事。（周麗蘭攝）

許多家長跨校聆聽童軍實驗學校說明會，其中包括一名教授。（周麗蘭攝）

重光國小目前全校41名學生，全校12名教師都受過童軍木章訓練。（周麗蘭攝）

斗南鎮重光國小今年8月起成為童軍實驗學校，是雲林縣第1所由老師發起、校務會議通過改制的實驗學校，也是全台第一所童軍學校，受到各縣市童軍會關注，29日舉辦招生說明會，不少家長帶著小孩闖關體驗，一名教授也來聆聽。該校將採4學期制，全日制教學，領域學習課程不變，加入4項童軍課程。

重光國小目前全校41名學生，全校12名教師都受過童軍木章訓練，校長楊松田曾任雲林縣童軍會理事長、總幹事，5年來把童軍教育融入課程，發現學生更主動、合群、紀律。

該校全校老師去年討論決定打造一所以童軍教育為主軸，結合童軍戶外探索、童軍科技實作、童軍多語運用、童軍技藝薪傳課程的實驗小學，獲得雲林縣府審議通過。

校方29日舉辦說明會，不少家長帶著孩子跨校聆聽，該校以童軍繩結、踩高蹺、搭帳棚、射箭、搭橋等8個童軍闖關活動迎接小朋友與家長。家長聆聽校長楊松說明時，小朋友在教室DIY木工作品。

楊松田說，該校從這幾年把童軍融入課程，可明顯看到學生的轉變，今（29日）的關主都是六年級學生，懂得帶領就已經學會。

他強調，小隊制度、榮譽制度、徽章制度帶領學生多元學習，過程中兼顧個性、群性、技能、情意、品德、能力，該校決定成立童軍學校以來，也受到各縣市童軍會關注為何有如此大的動能。

楊松田表示，未來領域課程（國、英、數、社、自）不變，但更強調課程的活化與深化，活用學科知識；童軍課程則讓孩子建立邏輯思考、創意設計底子，具備解決問題的能力。

重光國小112學年起改為童軍實驗學校但不改校名，設籍雲林縣學生都可免遷戶口入學，一到六年級都是全日制教學，除周三、周五下午4點放學，其餘4點50分放學。