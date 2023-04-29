台北捷運萬大線第二地下隧道工程，於6日發生工安意外，引發社會各界議論。對此北市勞檢處會同勞動部職安署，對捷運萬大線工程實施全面檢查，發現一共違反10項次規定，因此開罰新台幣約15萬元。勞檢處表示，主要缺失為暴露鋼筋未有保護設施、堆高機駕駛座位未有安全帶、護欄高度不足、護蓋未漆黃色警告訊息、未依法投保勞工保險及職業災害保險等。對此捷運局方面回應，違規項目已進行改善，未來也會注意施工人員的相關權益與安全。

勞動局長高寶華表示，捷運工程為本市重大公共工程，施工期程長、作業風險高，未來除持續加強檢查及區域聯防外，並請主辦機關建置高風險作業通報及查核機制，納入「本市工安科技降災平安4年計畫」內執行，藉由視訊監控系統及科技降災設施輔助，實施作業面之安全監控與科技管理，達到改善作業流程、落實防護設施之目的，以提升本市公共工程職安水準。

捷運工程局方面表示，針對勞檢處所提相關缺失其中針對暴露鋼筋未設有保護設施部份，已請廠商立即加設圈圍及保護套，並請廠商巡查時隨時注意，後續稽查時亦會加強稽查，避免造成施工人員危險；堆高機駕駛座未有安全帶，也已請廠商將該部機具運離工地，並請廠商於機具進場前均需實施自動檢查，不合格之機具禁止進入工地，另稽查時亦會針對廠商自動檢查紀錄，及機具之安全設施加強檢查。

至於針對工地部份護欄高度不足，捷運局表示已請廠商立即改善，將護欄加高，護蓋未漆黃色警告訊息部份，也已請廠商全面檢視，並加設警告訊息，未來亦會將相關護欄、護蓋之安全，列入稽查重點。捷運局強調，有關人員未依法投保勞工保險及職業災害保險等，已要求進入工地之人員均需投保勞工保及職災保險，「本局亦會加強稽查施工人員之投保紀錄，並要求未投保之勞工不得進入工地。」