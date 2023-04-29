he had a rough 4th inning, aware. BUT



Shohei Ohtani has now allowed 3 hits or fewer in each of his last 10 starts dating to last season



that’s tied for the longest such streak among traditional SP since the mound was moved to its current distance (1893), with 2021 Jacob deGrom — Sarah Langs (@SlangsOnSports) April 27, 2023

Shohei Ohtani has allowed just a .102 opponent batting average this year



EVEN with the tough 4th inning today



that’s the lowest in a pitcher’s 1st 6 starts of a year since at least 1916 (min 30 IP) — Sarah Langs (@SlangsOnSports) April 27, 2023

天使二刀流球星大谷翔平昨（28）先發登板對戰運動家，雖然只被敲出3支安打，但包含2發全壘打在內痛失5分，儘管表現不在水準之內，但大谷翔平仍然創下大聯盟2大百年神紀錄。

大谷翔平本季第6度以投打二刀流之姿出場，面對孱弱的運動家打線卻單場挨了2發全壘打，也是個人自去年7月23日後首見，該場大谷翔平面對勇士掉了6分之多，但接下來陸續上演威猛個人秀，跨季連續17場先發登板未失超過3分。大谷交手運動家再犯控球老毛病，送出5記四死球，遭到2轟重擊失5分，不過在天使打線援護下，還是拿下本季第4場勝投。

包括去年最後4場先發在內，大谷翔平寫下跨季連續10場比賽，僅被擊出3支安打（包含3支）以下的紀錄，根據大聯盟記者Sarah Langs報導，這是1893年正式確立投手板距離本壘18.44公尺以來第2次，先前完成的僅有狄葛朗（Jacob deGrom）1人。

大谷翔平本季出賽6場維持不敗，拿下4勝、自責分率1.85成績，投了34局只被敲出11支安打，被打擊率僅1成02，也刷新自1916年以來前6場先發中，最低的平均被打擊率。