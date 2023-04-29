天使二刀流球星大谷翔平昨（28）先發登板對戰運動家，雖然只被敲出3支安打，但包含2發全壘打在內痛失5分，儘管表現不在水準之內，但大谷翔平仍然創下大聯盟2大百年神紀錄。

大谷翔平本季第6度以投打二刀流之姿出場，面對孱弱的運動家打線卻單場挨了2發全壘打，也是個人自去年7月23日後首見，該場大谷翔平面對勇士掉了6分之多，但接下來陸續上演威猛個人秀，跨季連續17場先發登板未失超過3分。大谷交手運動家再犯控球老毛病，送出5記四死球，遭到2轟重擊失5分，不過在天使打線援護下，還是拿下本季第4場勝投。

包括去年最後4場先發在內，大谷翔平寫下跨季連續10場比賽，僅被擊出3支安打（包含3支）以下的紀錄，根據大聯盟記者Sarah Langs報導，這是1893年正式確立投手板距離本壘18.44公尺以來第2次，先前完成的僅有狄葛朗（Jacob deGrom）1人。

大谷翔平本季出賽6場維持不敗，拿下4勝、自責分率1.85成績，投了34局只被敲出11支安打，被打擊率僅1成02，也刷新自1916年以來前6場先發中，最低的平均被打擊率。

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