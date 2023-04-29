苗栗縣苑裡鎮彩繪稻田另一塊由北市松山國小校友會所認養。（苑裡鎮農會提供／謝明俊苗栗傳真）

高度保密的苑裡鎮農會彩繪稻田主題圖案，近日隨著稻苗逐漸長大揭曉答案，苑裡鎮農會因應今年是兔年，因而以「龜兔賽跑」寓言故事為主題，設計了今年的第1期稻作的彩繪稻田主題，整片彩繪稻田使用了5種不同顏色的稻作組成，由農會搭建的高架觀景台，可以看清楚這幅有趣的彩繪稻田，苑裡鎮農會歡迎民眾把握時間到場觀賞。

苑裡鎮農彩繪稻田是在上個月中旬完成插秧，為了增加趣味，農會嚴格保密今年彩繪稻田的主題圖樣，希望待稻苗早大後，再邀請大家一同來觀賞，插秧活動當天，並邀請了台北市松山國小學生一同來體驗打赤腳下田插秧，同時松山國小校友會為慶祝學校125週年校慶，認養了一塊彩繪稻田，並以松山國小校徽圖樣種上彩色稻苗，現在圖樣也已逐漸成型，讓全校學童興奮不已。

苑裡鎮農會表示，「龜兔賽跑」寓言故事裡，表達了努力不懈、必能成功的正面精神。但這次農會特別用KUSO「烏龜騎滑板車」的方式，表達想成功不是只有一種方式，人生也許需要用一點小聰明才能達到目的，兔子如果只是小睡片刻，以鳥龜的緩慢速度，肯定會被超越，能力不如人，就要加倍努力及動動腦筋想方設法來完成目標。

苑裡鎮農會是在23年前為應我國加入WTO世貿組織，對在地生產稻米造成衝擊，因而在苗栗農改場博士張素貞的建議下，嘗試稻田彩繪，利用不同品種的稻米來組合出有趣的圖樣，彷彿就像一張大型看板，並由最初只有紫色稻種，到後來農改場研發出白、黃、黑等顏色稻種，更使彩繪稻田的樣式及顏色更形多樣化，也打出苑裡彩繪稻田的名號，讓許多鄉鎮農會紛紛彷效。