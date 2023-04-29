每年5月1日到11月30日是汛期，宜蘭縣政府陸續完成下水道清淤等防災工程，低窪、易淹水地區也投入移動式抽水機整備；宜蘭縣長林姿妙今天（29日）視察已動工2年的壯圍抽水站，雖然整體工程尚未完工，但堪稱是抽水站「心臟」的4組核心機組已設置、試運轉完成，可立即投入防汛工作。

為因應汛期，縣府在4月21日召開「宜蘭縣防汛及搶險整備情形會議」，邀集中央單位及各鄉鎮市公所等20個單位共同盤點商討防汛整備辦理情形、移動式抽水機調派、防汛缺口及復建工程等事項，盼能超前啟動布署、事先預防以保障縣民生命財產安全。

今天林姿妙前往視察壯圍抽水站及分洪道新建工程，壯圍抽水站在2020年底開工，預計今年6月中完工，工程經費經變更設計為3.9億餘元。林姿妙檢視防汛整備與應變機制辦理情形後，指示水利資源處詳實檢查並確保各抽水站、移動式抽水機、淹水感知器等防汛設備正常運作，在汛期隨時嚴陣以待。

水利資源處表示，縣府新增壯圍抽水站及砂仔港2號抽水站等2座抽水站加入防汛作戰，已陸續完成抽水站體設備更新與建置、大型移動式抽水機預布規畫及設置淹水感知器，以利即時抽排預防災情發生。

水資處表示，壯圍抽水站及分洪道新建工程，是在縣民大道底下設置1220公尺的分洪道箱涵，並在道路東側末端處建置壯圍抽水站，內安置4具抽水機組，完工後運轉可達每秒18公噸的抽水排洪效能。

抽水站運轉後可保護壯圍鄉都市地區144.7公頃，可減輕該鄉市區易積水面積約45公頃、改善美福排水左岸地區淹水面積約50公頃，保障4300人居住安全，並減輕下游低窪地區的積淹水情形。

雖然壯圍抽水站整體工程預計下個月才能完工，但水資處表示，堪稱抽水站「心臟」的4組核心機組，都已完成建置與試運轉，可因應汛期隨時投入運轉。