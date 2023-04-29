第4屆璉紅盃5人制幼兒足球錦標賽29日上午於南投縣體育館舉辦，由南投縣副縣長王瑞德等人進行開球儀式。（潘虹恩攝）

第4屆璉紅盃5人制幼兒足球錦標賽29日上午於南投縣體育館舉辦，精彩的舞龍舞獅表演為這場賽事揭開序幕。（潘虹恩攝）

南投縣政府自2019年起積廣足球運動，發展至今僅4年多卻已取得不錯的成績，縣府持續推動並向幼兒園、國小扎根，29日舉辦璉紅盃5人制幼兒足球錦標賽，推廣足球運動之餘也鼓勵幼兒走出戶外運動、增加兒童信心，期望將足球運動推廣為南投縣的全民運動。

縣府指出，義大利MAPEI「璉紅台體」南投縣足球培育發展中心2020年5月揭牌運作，引進國立台灣體育運動大學甲組專業球隊師資支援南投縣足球訓練工作，足球運動風潮在南投的幼兒園、國小、國中興起。

包括水里國中獲得111年度中等學校足球聯賽國女組5人制足球第3名佳績、營北國中與水里國中、旭光高中共組南投代表隊榮獲112年全國原住民運動會青少年女子組銀牌、雙龍國小組成的代表隊則獲得少年女子組銅牌佳績，讓原為「足球沙漠」的南投縣蛻變為「足球綠洲」。

第4屆璉紅盃5人制幼兒足球錦標賽29日上午於南投縣體育館舉辦，由南投縣公私立幼兒園幼兒約500人、組成49隊參加，包括南投縣副縣長王瑞德、璉紅企業董事長莊瓊紅、南投縣體育會足球委員會主委簡峻庭、台體大教授趙榮及民代等人皆出席並進行開球儀式。

趙榮瑞指出，足球扎根必須自幼兒園開始，有研究發現孩子從小鍛鍊身體，可幫助孩子進入學校後有更好的學習表現，腳步快速移動訓練可有效刺激兒童腦力思考及發展；縣府今與台體大合作、璉紅企業產官學合作，規畫這場競賽，鼓勵孩子多走向運動場，同時誘發出孩子的潛能達到身心健康及啟發腦力思考發展，也期盼足球運動在南投普及。

縣府也表示，為鼓勵每隊參加隊伍及每位小小選手，除頒給分組冠軍及優勝獎盃，莊瓊紅更額外贊助客製化有選手名的優勝獎牌頒給每位小選手，這將成為多數孩子人生的第1面獎牌，相信對孩子未來充滿著極大鼓舞與自信心提升。