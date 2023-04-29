曾參演經典電影《國產凌凌漆》的已故女星陳寶蓮，2002年誕下兒子不足1個月後於上海寓所身亡，得年29歲。陳寶蓮到台灣發展時，認識台灣金牌經理人邱瓈寬（寛姐），陳寶蓮的遺孤最後由寬姐收養，寬姐視如己出，兒子隨養母姓邱，全名叫邱煌禕（Don Don），如今邱煌禕塔上饒舌之路，帥氣長相也隨之曝光。

如今邱煌禕已經21歲，長得帥氣的他擁有模特兒般的身材，讀高中時身高已經183公分，是一名籃球健將。年前低調加入台灣本土Hip-hop組合 「YO MOB」，製作饒舌音樂。據了解，該組合在2021年成立，並發行過幾首歌曲，曾在不同地方進行演出，目前累積了一些關注度。

事實上，陳寶蓮出生於上海，15歲起兼職做模特兒，17歲參選亞洲小姐而入行，曾接拍多部三級片如《聊齋三集之燈草和尚》、《我來自北京》、《五月櫻唇》，不過知名的代表作是與周星馳合作的《國產凌凌漆》演出的女殺手，令觀眾印象深刻。

但是陳寶蓮的感情生活波折重重，多次戀愛失敗讓她的精神狀態不佳，曾服藥自盡未遂。後來，她獲大師指點改名為趙瑄汶，皈依佛門，法號明慧，可惜幫助不大。據悉陳寶蓮在酒店認識了美籍華僑DJ交往3個月便意外懷孕，分手後陳寶蓮堅決生下小孩，結果邱煌禕出生不足一個月，陳寶蓮便離開人世，令人惋惜。

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