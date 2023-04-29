疫情期間爆紅的語音社群平台Clubhouse，曾吸引歐普拉、馬斯克等名人「開房間」，解封後迅速走下神壇，公司宣布裁掉5成員工，但沒有透露裁員人數。

外媒報導，Clubhouse在疫情高峰期成為社群媒體新寵，吸引歐普拉、馬斯克等名人「開房間」，在線上與數百人進行空中對話，如今全球解封，許多用戶紛紛離去，人氣也快速崩跌。2021年，外界曾評估Clubhouse市值約40億美元（約台幣1230億）。

Clubhouse本周宣布裁員5成，不過未透露裁員人數，被資遣的員工可以保留公司發放的筆電，公司也會支付4個月的資遣費。去年10月，Clubhouse聯合創辦人Paul Davison表示，公司約有100名員工，銀行裡仍有多年的現金儲備。

Clubhouse聯合創始人Davison和Rohan Seth近日給員工的信中提到，隨著各國開放，許多人越來越難在Clubhouse上找到他們的朋友，也越來越難將長時間透過對話，融入他人的日常生活中。為了找到在這個世界上的定位，產品需要進化，也需要一段時間改變。