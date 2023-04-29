北市民安9號演習5月1日起預演，信義分局籲提早改道。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方公布交通管制措施。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市全民防衛動員暨災害防救民安9號演習將於5月4日舉行，並從5月1至3日辦理預演事宜，為維護活動交通秩序與安全，信義警分局29日公布相關活動交通疏導及管制措施：

一、管制時間：5月1日(星期一)、5月2日(星期二)、5月3日(星期三)、5月 4日(星期四)，每日10時起至16時止。

二、管制路段：

（一）全線管制路段：市府路（松高路至松壽路段）南北雙向全線管制、新仁愛路（市府路至1號道路段）東西雙向全線管制。

（二）部分管制路段：

1、松高路（逸仙路至市府路段）西往東方向外側一車道管制。

2、市府路（信義路至松壽路段）南往北方向外側一車道管制。

三、調撥路段：逸仙路（松高路至仁愛路段）北向南內線一車道調撥為南向北一車道。

四、建議改道路線：

（一）東西向改道：忠孝東路、信義路。

（二）南北向改道：光復南路、松智路、松仁路。

警方表示，為配合本次交通管制措施，管制時間內行經相關路段的各路線公車，公共運輸處將協調公車業者配合改道行駛；另預演及演習時段，雖非上下班尖峰時間，但鄰近基隆路、忠孝東路及信義百貨商圈周邊道路車流量仍大，為減少管制周邊的交通衝擊，籲請駕駛人務必提前改道行駛並避開交通管制區。相關交通管制訊息將隨時提供警廣插播路況報導，駕駛人可隨時留意收聽，並遵守各路口員警及義交指揮疏導，以免造成車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。