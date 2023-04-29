「永續勞動展─相約51系列活動」會場中除了布置聯合國SDGs各項指標外，更強化與勞動相關的指標說明，還有時下正夯的氣候變遷「公正轉型」議題，也有各項活動盼讓勞動教育與兒童互動，盼勞動意識從小紮根。（林良齊攝）

近來受到供應鏈、外界期許許之下，多個企業編列ESG報告書，但多著墨在其中的環境項目，但其中代表社會責任的S中面向多元，也包括薪資、工時改善，文化大學勞動暨人力資源學系系學會在5月1日勞動節前夕辦理活動，盼讓社會各界更瞭解永續與勞工間關聯。

「永續勞動展─相約51系列活動」會場中除了布置聯合國SDGs各項指標外，更強化與勞動相關的指標說明，還有時下正夯的氣候變遷「公正轉型」議題，也有各項活動盼讓勞動教育與兒童互動，盼勞動意識從小紮根。

文化大學勞動暨人力資源學系助理教授康雅菁說，各界雖然關注ESG永續，但大家又特別關注其中的E（環境）及G（治理），但S（社會）其實很廣泛，不是只有如淨灘等行動，薪資、勞動條件提升也是ESG可關注的範疇。

文化大學勞動暨人力資源學系系學會會長謝佳恩則說，全系約20人從今年3月起陸續籌劃活動，盼讓大家能夠瞭解「既熟悉又陌生」的勞動領域。