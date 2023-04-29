近來受到供應鏈、外界期許許之下，多個企業編列ESG報告書，但多著墨在其中的環境項目，但其中代表社會責任的S中面向多元，也包括薪資、工時改善，文化大學勞動暨人力資源學系系學會在5月1日勞動節前夕辦理活動，盼讓社會各界更瞭解永續與勞工間關聯。
「永續勞動展─相約51系列活動」會場中除了布置聯合國SDGs各項指標外，更強化與勞動相關的指標說明，還有時下正夯的氣候變遷「公正轉型」議題，也有各項活動盼讓勞動教育與兒童互動，盼勞動意識從小紮根。
文化大學勞動暨人力資源學系助理教授康雅菁說，各界雖然關注ESG永續，但大家又特別關注其中的E（環境）及G（治理），但S（社會）其實很廣泛，不是只有如淨灘等行動，薪資、勞動條件提升也是ESG可關注的範疇。
文化大學勞動暨人力資源學系系學會會長謝佳恩則說，全系約20人從今年3月起陸續籌劃活動，盼讓大家能夠瞭解「既熟悉又陌生」的勞動領域。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。