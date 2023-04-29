「遊台灣金福氣- Taiwan the Lucky Land」活動將提供每人5千元消費金供外籍觀光客抽獎，1名剛入境的旅客幸運中獎，開心地手舞足蹈。（范揚光攝）

張國煒轟台觀光輸新加坡！交長斥「沒看到努力？」 PTT炸鍋了

交通部長王國材29日前往桃園機場出席「遊台灣金福氣- Taiwan the Lucky Land」活動，針對日前星宇航空董事長張國煒抨擊政府不重視觀光與桃機第三航廈分配不公，王國材表示希望他看得見政府與民間拚觀光的努力；至於第三航廈分配問題，王國材直指張國煒「用現在式談過去式的事」。

為吸引國際觀光客來台，交通部宣布「遊台灣金福氣- Taiwan the Lucky Land」活動於5月1日起跑，並提供每人5千元消費金供來台自由行的外籍觀光客抽獎，消費金可選擇「電子票證」或「住宿折抵優惠券」；此外，為鼓勵國外團客來台旅遊，觀光局也開放業者依團體人數及在台天數申請5千元到5萬元的獎助金。

王國材出席活動時表示，今年來台旅客到4月28日已達到155萬人次，觀光局會持續行銷台灣並拓展客源，希望今年能達成來台6百萬人次的目標。當媒體詢問日前張國煒批評政府不重視觀光，嚴重落後新加坡時，王國材說，台灣擁有豐富的觀光資源，政府不但花了很多力氣去整理全國各大風景區景點，旅遊業者也提供了很多精緻的行程，呼籲張國煒能看得見這段時間大家的努力。

至於第三航廈分配使用的問題，王國材諷刺張國煒「用現在式談過去式的事」，未來第三航廈是依航線及轉機客統籌使用，國籍航空只要有飛北美、東北亞及東南亞航線都可以進駐，這件事張國煒「應該已經知道了」。