苗栗市公所29日舉辦桐花健走及小旅行，苗栗市長邱鎮軍領頭熱身。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市公所29日舉辦桐花健走及小旅行。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市公所29日舉辦桐花健走及小旅行。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

2023客家桐花祭開跑，苗栗市公所29日上午舉辦「鐵道桐花功維敘，尋幽探訪貓裏山」健行及桐花小旅行活動，苗栗市長邱鎮軍邀請民眾一起走入貓裏山公園，漫步功維敘隧道，欣賞鐵道、桐花，吸收芬多精，感受桐花帶來的美好氛圍。

今年貓裏桐花祭健行活動，參加者走完全程並集滿2個手章即可兌換桐花紀念T恤1件。29日上午8時在功維敘旅客服務中心廣場集結近3千名鄉親，在專業團隊帶領暖身操後，隨即在市長邱鎮軍及多位市代表、里長鳴笛後出發，由功維敘旅服中心起行，經三湖道至功維敘步道，沿途欣賞五彩繽紛百年隧道、青青草原、百年伯公、柴電機車頭與平快車廂、尚禹橋、車票祈福地景、北窩古茶亭後，返回起點，全程約3公里。

此外，為了讓活動增添不同元素，活動當天另有「貓裏桐花小旅行」及「反貪倡廉ｘ行政透明」廉政遊戲活動，「貓裏桐花小旅行」民眾反映熱烈，4月18日開放民眾線上報名，2梯次隨即秒殺額滿，該活動由專業導覽解說人員帶著參加民眾尋幽探訪美麗的功維敘鐵道桐花和貓裏山的景致風光。

同時，為喚起民眾反貪意識，苗栗市公所政風室與台灣中油公司公用天然氣營業處政風單位，共同進行以「反貪倡廉ｘ行政透明」為主題之廉政遊戲活動，行銷政府透明廉能作為。苗栗市長邱鎮軍於活動中也來到宣導攤位，與民眾一同體驗廉政遊戲，同時與宣導志工合影留念。

邱鎮軍表示，今年貓裏桐花祭結合市公所整修完成的功維敘步道與貓裏山桐花之美，精心規劃全新小旅行及健行路線，吸引各地民眾前來體驗親近大自然，讓苗栗市貓裏山山林之美完整呈現，透過獨特的古道經濟，加深客庄旅遊好感度，也留下旅人再次造訪的契機。