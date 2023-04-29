苗栗縣公館國中參加技藝教育競賽成績亮眼。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣公館國中參加技藝教育競賽成績亮眼。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

公館國中參加2022學年度苗栗縣國中技藝教育競賽，成績優異、大放異彩，繼去年9位同學拿下前6名後，今年獲得前6名的共計10人，創下本校最佳紀錄，其中參加機車修護組的徐啟睿，及汽車修護組的張其鎧，2人分別拿下全縣第1名，電機電子焊接組更是包辦一半獎項。

公館國中校長方麗萍表示，校方與苗栗農工及中興商工合作，積極推展技藝教育，讓學子們在各項職類當中找到自己興趣，激發潛能，今年能夠有如此好的成績，更加彰顯本校對技藝教育的重視。謝謝輔導室主任崔春平事前安排相關集訓，除了帶去職校練習，還特地想辦法在學校安排可以練習的場地與器具，讓孩子們能有更多的時間勤加訓練，也要感謝黃英喬、賴淑真、巫靜雯、張書政、彭敏茹、林岑真等多位老師，利用週3下午陪孩子們參加技藝班，認真督促學生熟記筆試題目，館中能再創佳績，真的多虧有一群認真負責的好老師。

崔春平指出，學校非常重視技藝教育，尤其全縣技藝競賽關係到孩子未來的升學，所以想盡辦法讓學生能有更好的選擇。技藝班的孩子們雖然讀書不是頂尖，但是在技藝這一個區塊專注的神情，自信的風采，讓人非常感動。

榮獲機車組第1名徐啟睿同學說，每周3到中興商工把握時間努力練習術科，不放過每個詢問指導老師的機會，筆試部分每天重複練習，錯誤的題目會標示起來再反覆閱讀練習，知道自己獲得競賽第1名非常興奮，也覺得努力終於得到回報，也感謝學校師長的付出。

榮獲汽車組第一名張其鎧同學說，很喜歡周3的技藝班，也很喜歡組裝汽車，對於汽車構造很感興趣，所以每次上課都很認真學習，也會反覆詢問指導老師相關問題，在筆試部分也努力反覆背誦，知道自己獲得第一名非常驚訝，原本擔心不會得名，現在得知有這麼好的名次，所以很開心，未來也會繼續努力。