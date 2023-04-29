苗栗縣國立聯大育成中心輔導5隊獲U-start創業計畫補助。（聯大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國立聯大育成中心輔導5隊獲U-start創業計畫補助。（聯大提供／謝明俊苗栗傳真）

2023年度教育部青年發展署U-start創新創業與原漾計畫，4月28日公告，國立聯合大學創新育成中心輔導5組團隊通過獲得第1階段補助，共爭取補助經費250萬元，聯大育成中心團隊通過數在全國大專院校排名第3。

聯大研發長吳芳賓表示，聯大育成中心團隊執行校方創新創業教育與苗栗青年洄工作坊等計畫，成績斐然。聯大育成中心主任阮瑞祥指出，U-start創新創業與原漾計畫自2009年實施以來，聯大育成中心總共輔導61組隊提案，其中31隊（含原漾4隊）獲得補助，8隊獲2階獎助，累計為校方爭取創業團隊獎補助金累計達1930萬元。

聯大育成中心平均通過率超過五成，在全國大專院校中名列前茅，今年通過隊數在各大專院校排名第3，綜合大學排名第2。至於U-start原漾計畫部份，自2020年開辦以來，聯合大學唯一連續4年都有團隊入選的大專院校。

今年聯大育成中心通過5組團隊，都是聯大學生參與的團隊，每組團隊將獲得50萬元創業補助金，並自今年5月1日起，將展開為期半年的創業挑戰。