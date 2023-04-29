國民黨秘書長黃健庭（左）亦到場共襄盛舉。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

「最美麗主持人」白嘉莉也現身共同禱告。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑（左）與白嘉莉（右）共同放上象徵「仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制」的聖靈果子。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

本次祈禱早餐會匯集基督教與天主教各宗派代表，共同為基隆祈福。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

第一屆「基隆城市祈禱早餐會」，29日於基隆長榮桂冠酒店登場，現場有基隆市長謝國樑市長、國民黨秘書長黃健庭、知名主持人白嘉莉以及眾教會牧長等各界代表，不分宗派齊聚同唱詩歌祈福，共同為市政與城市發展祝福禱告。謝表示，希望未來能凝聚更多的愛與力量，讓基隆治理獲得更多祝福。

謝國樑說，作為台灣最北的城市，基隆代表著日出東方，也是早期西方傳教士來台傳福音之地，相信禱告的祝福，將開啟整個基隆的轉化，並表示這是首屆基隆城市祈禱早餐會，期待未來能凝聚更多牧者參與禱告，同時攜手各界菁英、教會團體，凝聚愛的力量串連每個人，讓城市永續發展。

早餐會場上，眾教會牧長攜手先後將9顆象徵「仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制」的聖靈果子，掛附十字架形狀的樹上，緊接著由謝國樑、TVBS董事長陳文琦和「最美麗主持人」的資深藝人白嘉莉放上「愛無限」，代表將「行公義，好憐憫」充滿愛的正能量深植基隆，期能以「有愛城市．活力基隆」為主軸，帶動基隆與國際接軌，創造良善有愛的風氣。

本次早餐會，匯聚基隆基督教、天主教眾教會牧長及來自企業、醫療、教育等各界代表齊聚禱告祝福，包括市長好友詹斯敦、知名主持人白嘉莉、國民黨秘書長黃健庭以及多位議員出席與會。

現場並致贈每位嘉賓謝國樑的著作《為愛重生》一書，謝表示，期許以「家庭城市」觀點出發，攜手打造「有愛無礙」的城市生活，並讓更多的愛來到基隆，在城市治理及關懷弱勢等不同面向的領域，都能獲得更多的祝福。