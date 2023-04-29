新北市長侯友宜27日拋出「水杯理論」，稱中華民國是杯子，台灣是水，應該要跟對岸平等、尊嚴、友善、務實的交流，才能避免杯破水覆。對此，前立委蔡正元也幫民進黨主席賴清德想出一套「杯水論」，直指賴清德心中想法剛好顛倒，中華民國對賴來說不但是水，還是用過的廢水，怕被罰、被打才捧著，不少網友看完直呼太貼切。

蔡正元今（29）日在臉書撰文提到，侯友宜說，中華民國是杯子，台灣是水，杯子是拿來裝水的，杯子一定要捧好，如果打破杯子，水灑掉了就沒水喝了。

對於賴清德的想法，蔡正元則認為，剛好和侯友宜顛倒，「中華民國是水，台灣是杯子，水靠杯子裝著，而且中華民國還是用過的廢水，要找時間和地點倒掉，ㄧ時之間找不到」。

蔡正元接著延伸，由於（台灣）東西隔壁鄰居剛好又是環保人員，如果亂倒廢水，東邊的環保員（指美國）會開罰單，西邊的環保員（指中國大陸）會拿電擊棒打，賴清德只好心不甘情不願繼續捧著裝廢水的杯子。

對於蔡正元幫賴清德想的「水杯理論」，網友紛紛留言，「淺顯易懂的舉例」、「貼切的形容」、「神比諭！超讚！」、「蔡委員的比喻真犀利」、「比喻的很生動呀」、「台獨金孫情何以堪」。