供電吃緊民營電廠支援來了！由房仲大老王應傑合資成立的中佳電力，日昨在新加坡與美商奇異集團分公司簽下150億元大統包合約，6公頃廠區與天然氣機組都由其主導建置，將趕2025年底完工供電。

中佳2018年籌設，要在台中港區興建裝置容量61萬瓩的天然氣電廠，電力賣給台電25年，採購合約總金額一簽2500億元新台幣。可是中間歷經台中市政府都審卡關、民眾意見溝通等，終於今年4月12日通過環評大會審查。

接下來最重要就是開工，中佳27日在新加坡，由董事長王應傑帶隊，與美方奇異分公司GE Gas Power亞太地區商務總經理Venkatesh Kannan等，共同簽署電廠主體統包合約（EPC ），總合約金額約150億元。

同時GE 集團另一家投資子公司GE EFS，也與中佳簽下投資確認意向書（LOI），將入股約20億元、資本占比約31.8％。等於奇異既賣設備當統包商，也是股東。

中佳總經理蔡昌言表示，除了對外天然氣輸送管線、電源線等兩大線路外，廠區6公頃土地，包括廠房到燃氣機組設備，都由奇異統包一手建置。完工日期會比原先設定2025年6月稍晚一些，但仍會趕年底前達成，開始商轉。