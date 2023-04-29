肩頸後方位置突出一塊肉被稱為「富貴包」，中和明師中醫診所院長劉恩劭提醒，小心是「腦梗」的前兆！人類是地球上唯一的直立脊椎動物，脊椎必須得到充分的休息，唯有躺姿狀態時，脊椎才不受重力的影響而退化。脊椎與筋膜關係密切，脊椎的過勞，可透過筋膜鬆解改善。

劉恩劭說，脊椎如果得不到充分休息（24小時內要平躺7至8小時），各椎體就會逐漸加速狹窄，然而調節影響人體筋膜鬆緊最重要的部位，就是在人體的脊椎，脊椎與筋膜的相互關係為單滑輪原理，也就是各個椎體間愈狹窄，筋膜會被拉扯的愈緊；人體筋膜外連頭面四肢、內附五臟六腑。人體新陳代謝主要的動力是心臟，然而影響心臟乃由每個人脊椎保養狀況的好壞而決定。

劉恩劭指出，全球近20年來中風猝死、癌症的加速化、年輕化，與3C產品被普遍過度使用有著直接且密不可分的關係。據他多年的觀察，歸納出其中最主要的原因之一就是脊椎的過勞。據臨床的觀察與案例比較，有絶大部分是束管該部位（外皮膚至內臟腑）的筋膜重度纖維化，導致血中的藥物無從進入該組織或進入組織的血液中藥量不足所致。部分患者在他將脊椎管轄部位筋膜鬆解後，再投用一般中藥，往往就能收到明顯的療效。