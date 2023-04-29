一名網友表示，在北捷上廁所，意外發現小便斗裡竟貼著「蒼蠅」的貼紙，讓他很好奇背後的原因，引起網友熱烈討論，不少網友興奮直呼，注意到就對了，因為這是為了讓你瞄準設計的。而這一個設計其實來自荷蘭，研究證實在小便斗貼蒼蠅可減少80％的尿液外溢量，後來許多國家都紛紛引進這項設計。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》上分享，台北捷運男廁的小便斗中竟然貼著「蒼蠅」，讓他感到很納悶，為什麼要貼蒼蠅的貼紙呢？從照片中可見，小便斗中的蒼蠅貼紙，蒼蠅有著大大的眼睛，身體的部分則是條紋圈圈，看起來很像是射擊靶。

貼文引起網友熱烈討論，「你注意到了，那是要叫你尿準一點」、「真的是很多人尿不準啊，地上常常被尿得亂七八糟的」、「國際級的小便斗都貼有一隻小蒼蠅，男士們！要猛！要狠！要準」、「首爾的也有貼，好大一隻！像蟑螂」、「我一直奇怪為什麼這隻蒼蠅何以揮不走？搞不好，還用手去剔它一下，我的念頭髒死了」、「等等，你怎覺得是貼的？摳過了嗎？」

根據雜誌《Works That Work》報導，在小便斗裡貼蒼蠅的作法源自於荷蘭，當初是為了減少男性小便瞄不準設計的，因為小便尿到外面可能讓廁所環境汙染，導致打掃人員的工作量加重，後來也證實這個設計能成功減少80％的尿液外溢量，因此不少國家都跟進這個設計。