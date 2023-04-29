李浚赫演出《犯罪都市3》中的大反派與馬東石上演精采對決。圖為李浚赫（左起）、金玉彬、林元熙。（friDay影音提供）

「地表最強大叔」馬東石率領去年韓國年度票房冠軍《犯罪都市2》原班團隊所打造的精彩續作《犯罪都市3》，故事敘述在解決越南綁架案件的7年後，韓國片商10天前在YouTube公布的宣傳版預告目前已突破159萬瀏覽人次，首支中文版宣傳預告、宣傳海報昨天釋出，究竟這次「怪物刑警」馬東石在電影中，會以什麼樣的方式制裁韓日2大惡角，令人期待。

《犯罪都市》首集2017年在韓上映時，第6天躍上票房冠軍寶座，並連續17天拿下單日票房冠軍，在韓最終票房賣破563億韓幣，觀影人次突破688萬；而去年在韓上映的《犯罪都市2》，挾帶飾演惡角的孫錫久因話題韓劇《我的出走日記》所引發的人氣，拿下26天的票房冠軍，最終觀影人次驚破1269萬名，票房飆破1312億韓幣，而前2部累積近2000萬觀影人次，成為韓國系列電影票房TOP3。

除了主角馬東石之外，曾參演《與神同行》、《秘密森林》的李浚赫，打破過往的斯文形象，化身本集的大魔王和馬東石正面對決；而《神劍闖江湖》、《電影版 99.9 不可能的翻案》的日本男星青木崇高，則扮演日本黑道老大，跨國耍狠廝殺。 此外，《代號：鐵鉻行動》李凡秀、《地下菁英》金珉才、《原來這就是愛啊》全錫浩、《戀慕》高圭弼等實力派演員也熱情參演，一同打造更勝前作的精彩動作場面。

出道17年的李浚赫，接連以《城市獵人》、《秘密森林》、《與神同行》、《指定倖存者：60日》等作，展現極具張力的多變演技，這次他首度挑戰飾演凶殘的反派角色，提到參演《犯罪都市3》的契機，李浚赫表示：「去年在《犯罪都市2》上映前接到了馬東石前輩的電話，前輩告訴我他將製作《犯罪都市3》，想邀我一同參演，當我詢問是什麼樣的角色時，他只說是惡角，我在什麼都不知道的情況下就答應參演了！在眾多演員中指定要我參演的這件事令我很感動，好萊塢演員們經常在訪談中分享只因一通電話就答應參演的情況，現在我終於也能說出那樣的話了，這讓我感到很滿足心動！」

對於這次他飾演的反派「朱承哲」與前2集的反派有什麼差別時，李浚赫表示：「若說尹啟相前輩飾演的『張晨』與孫錫求演員所飾演的『姜海相』是如禽獸般的反派的話，『朱承哲』是個比起衝動行事，更傾向先思考的類型，會深思熟慮後才行動。他會堂堂正正地對抗馬東石前輩所飾演的刑警『馬錫道』！」李浚赫這次還為了《犯罪都市3》特別鍛鍊身材，他表示：「我認為體型的改變與運動的過程也是融入角色的歷程。這集『朱承哲』這個反派比起格格不入的感覺，是個融入群體中的人物，也是個不會輕易屈服，如野牛般的角色！」

《犯罪都市3》將於6月2日（五）在台上映。