率先全台，台南郵局跟Panasonic合作推出低溫智慧取件櫃。(曹婷婷攝)

行政院副院長鄭文燦（右）今天也獲邀當場體驗低溫智取櫃取件服務。（曹婷婷攝）

率先全台，台南郵局與Panasonic合作推出低溫智取櫃，於成功路郵局總局設立第一組，第二組則將於５月中旬在善化郵局啟用，台南郵局今天配合鄭成功祖廟建廟360周年眾神護台灣活動，在廟旁陳列智取櫃提供民眾搶先體驗，行政院副院長鄭文燦也當場體驗並為即將設於善化的低溫智取櫃簽名留念。

台南郵局指出，台南率先全國設立第一組冷凍智慧取件櫃，首座位於成功路的郵局總局，共有冷凍18格、冷藏6格，接下來，也看好南科的高消費力，將在善化郵局安裝第2組低溫智取櫃，地點選在善化郵局，預計於5月中旬啟動試營運，未來也會逐漸增加據點。

台南郵局指出，目前在各地設置「i郵箱」，正是因為考量不少消費者不方便收取包裹時，可前往「i郵箱」自行取件，不過，冷藏、冷凍食品類包裹仍無法更為方便滿足民眾需求，考量這2年線上購物數量是過去的2、300倍，因此去年積極爭取與Panasonic合作，布局智慧取件服務。

Panasonic指出，後疫情時代，食品安全及保鮮蔚為話題，為提升台南在地民眾使用效益，選擇在鄰近台南火車站的成功路郵局設點，冷凍智取櫃與郵局i郵箱並列，期能跨溫層共創效益，為民眾帶來更加便利的新生活模式。​