雲林縣四湖鄉三條崙保安林生態園區29日舉辦啟用典禮，四湖鄉公所、水利署第五河川局、林業試驗所中埔研究中心、雲嘉南風景區管理處、雲林縣政府、三條崙海清宮都出席響應。（周麗蘭攝）

雲林縣四湖鄉三條崙保安林長度8.6公里、面積約175公頃，保安林內有一2公頃生態園區，29日舉行園區啟用儀式，園區內栽植保安林原生樹種苗木，啟用後作為鄰近學校戶外教學與民眾假日遊憩去處，南投林管處盼未來成為有生態觀光及環境教育功能的海岸後花園。

三條崙保安林生態園區是2020年由居民、學者專家、政府機關共同規畫，公私協力營造的生態園區，種植苦楝、黃連木、銀葉樹等20多種原生海岸林樹種，林緣帶以耐鹽的海桐、黃槿、羅漢松、毛柿等樹種為主，園區路徑兩側依不同季節與花期，特別栽植苦檻藍、小花紫薇、紫薇、黃槿等開花樹木。

基於生態考量，園區內也種植蜜源、鳥餌植物，吸引鳥類、昆蟲等生物棲息，使保安林除維持國土保安效益外，也具有生態保護和環境教育功能。

南投林管處說，三條崙保安林生態園區由社區志工參與保安林的巡護、監測，3年來經悉心養護，加上四湖鄉公所辦理園區鋪面與排水設施，林管處也設計一系列的解說導覽牌誌，園區已成為一處優質戶外教學的自然體驗場所，歡迎學校辦理戶外教學，民眾假日來此走走。

三條崙保安林生態園區29日舉辦啟用典禮，四湖鄉公所、水利署第五河川局、林業試驗所中埔研究中心、雲嘉南風景區管理處、雲林縣政府、三條崙海清宮都出席響應。

園區29日也首次擺設市集、農特展品展售、特色餐車料理、樂團表演外，還提供最近熱門的手作國產材木椅、手工皂、蚵殼風鈴彩繪、植栽換盆等DIY體驗，寓教於樂十分熱鬧。

四湖鄉三條崙保安林原為「1809號飛砂防止保安林」，自1919年編入保安林，歷史已超過百年；2020年南投林區管理處保安林命名活動而得｢三條崙保安林｣之名，更具有昔日沙丘地形意象，貼近鄉民的共同記憶。