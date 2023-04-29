時序即將進入5月，台灣首席吠陀占星師李靜唯分析運勢指出，5月金融市場可能有劇烈波動，將是「核彈級」影響；新一波糧食危機再度延燒，甚至缺水、缺電；另外也要小心地震、洪水或火山爆發等天災。

李靜唯指出，5／3金星離開金牛進入雙子座與火星合相，又受到「計都」映射，一直到5／11火星才離開，金星象徵愛情和財富，雙子座代表好奇心與變化，加上金星受到「計都」相位影響，人與人之間情感容易出現困難與挑戰，可能會導致一些人果斷結束舊有的情感關係或是出現三心二意、錯縱複雜的狀況，社會新聞中因愛生恨的戲碼還是不斷上演。金星同時反應財富和商業狀況，金星受剋將會導致金融市場劇烈的波動和不穩定。

李靜唯表示，5／11最重磅的火星離開雙子進入巨蟹座，巨蟹座代表家庭情感關係，同時也象徵內心的安全感，而火星是一顆破壞力超強的行星，這種星象會激發人們對於守護家園議題的關注和勇氣。巨蟹也跟糧食和安全感有關，隨著台灣大型食品工廠不斷失火，新一波糧食危機可能再度延燒，包括烏俄戰爭造成全球稻米小麥、民生物資嚴重缺乏，乾旱所引發缺水缺電的問題也會越演越烈。

此外，火星又與位於水瓶座的土星產生相位，李靜唯指出，這樣的星象對於科技及新創產業十分不利，除了要面對原有的挑戰與壓力之外，還會感受到前所未有的競爭與衝突。巨蟹座也跟不動產及汽車業有關，4月歐美銀行倒閉潮才稍稍緩解，5月全球知名銀行商業不動產危機早已虎視耽耽，火星一待將是2個半月，這段時間都要特別注意這顆「未爆彈」對於全球金融市場核彈級的影響。火星也跟突發的災難有關，全球地震、洪水或火山爆發等「重創家園」的天災以及大型廠房意外失火的狀況還是要小心防範。

李靜唯表示，5／16太陽進入金牛座而水星恢復順行，金牛座代表穩定和實際性，這樣的星象會讓國際權威的政治領袖更具自信和領導力，並且果斷而快速的實現自己的目標，譬如美國與南韓日前宣布「華盛頓宣言」，北韓也立刻嗆聲不會放棄完善自己的核子武器，從太陽在牡羊座的野心勃勃到金牛座落實執行，加上水星在牡羊座恢復順行，這也意謂著全球民眾的恐慌情緒將隨之升高。

李靜唯直言，禍不單行的是5／5月食，月亮會與「計都」合相於天秤座，月食本身代表著一種變化和轉換的能量，而在天秤座發生的月食可能會涉及到國與國或人與人之間的關係，加上受到「計都」凶星影響，人們將會深深感受到原本許多穩定和諧的人事物將被嚴重破壞而產生失衡現象，甚至可能造成難以彌補的傷害。

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