聯華大火的顏姓重症病患（中）康復出院，他真心感謝醫療團隊的照顧。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

聯華食品公司彰化廠大火釀8死14輕重傷慘劇，今天傳出好消息，43歲的顏姓男員工經彰化基督教醫院多日搶救後，今天順利出院。顏男說，感謝大家的關心，這次能夠平安的出院，彰基醫療團隊付出非常多，很感謝他們這幾天對他的照顧。

「見證生命奇蹟的一刻！」彰基院長陳穆寬說，真的非常恭喜，顏男遭受到這麼嚴重的嗆傷、一氧化碳中毒，其呼吸道和整個肺部都受損，且被送醫時呈現昏迷，在這短短的幾天之內，能夠得到完全的康復，真的很不容易，讓人看到生命的韌性。

顏男在事發後第一時間被送至部立彰化醫院緊急插管搶救和處理，後續迅速轉診至彰基，但當時他的整個呼吸道及肺部及腦部都嚴重受損，喉部更是受到嚴重灼傷，經院方進行內視鏡檢查及全力治療照顧後，成功地從火災的重創中恢復了健康，不但顏男自己很開心，醫護團隊也十分雀躍。

顏男向醫護表示，他回想工廠警報器響起時，上夜班的他還以為是演習，但隨即看到大火及煙霧竄進來，很快他就不清楚發生何事，等到醒過來時已經在彰化基督教醫學中心，這幾天很感謝醫護團隊全力搶救，他再甦醒後才知道自己經歷了一場人生中最大的危難，能活下來真的很好。

院方指出，顏男在火災中受到了嚴重的呼吸道、肺部、腦部損傷和喉部灼傷，經過全力救治和治療後，雖已成功出院，但醫療團隊會持續注意顏男是否出現後遺症，並在必要時提供相應的治療和協助。