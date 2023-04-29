導演莊詠翔（右起）指導歐陽倫和王可元拍攝。（雄影提供）

高雄拍短片《山雨欲來》本月於高雄殺青，由導演莊詠翔執導，《我們與惡的距離》王可元、《寶米恰恰》歐陽倫，及首次獻身戲劇演出的法國型男餒狸（Neili） 主演，描述一段迷失在山林中的同志之愛，以及面對慾望考驗時，2人內心的轉變。以如夢境般的自然景色，細膩刻劃人們心中赤裸的慾望及情愫，希望帶觀眾跟著角色一起感受那些生命中稍縱即逝又無以名狀的情感狀態。

導演莊詠翔長期關注各項社會議題，包含移民、性別、土地正義等，高雄拍獎助短片作品《魚路》曾入圍金穗獎最佳劇情片及香港ifva Awards。以景喻情是莊詠翔熟悉的創作方式，《山雨欲來》改編自其個人經歷，劇情圍繞著一對同志伴侶登山探險，驅使他們前進的，是對未來的好奇、是當下的慾望，也是來自過往的經驗，而隨著2人逐漸走向未知終點，暗潮洶湧的情愫和不安的情緒持續堆疊，帶領觀眾一同走入一場如夢似幻的旅程。

王可元繼《親愛的房客》、K-SERISE《KISS》後，再度演出同志角色，他也提到這次在詮釋敏感細膩的主角時，嘗試將自己當下身心狀態與其合而為一，尤其是身體不適及懼高的狀態下，那種再辛苦恐懼也堅持要和伴侶繼續前行的心情，體現了愛在艱難時刻最真實的模樣，他也認為片中的關係和議題適用於所有戀愛中的人，雖然片中沒有給兩位角色明確的答案，但期盼觀眾在看完以後，也能重新梳理自己人生中的各段關係和狀態。

歐陽倫則是首次嘗試同志角色，莊詠翔認為戲外的他雖已為人父卻始終保有童心，大男孩的氣息很適合片中充滿冒險精神的角色。歐陽倫也分享，在了解故事原型人物後，更能揣摩角色心中的矛盾與拉扯，像是衝動和顧慮、穩定的關係和尋求新鮮感的冒險，以及渴望證明自己的決心，彷彿跟著片中角色一同面對每個決定。

提到拍攝期間印象深刻的事，莊詠翔分享，片中在溪谷及瀑布場景有一些高難度動作的劇情，雖有安全團隊在現場做足各種準備，但仍時刻考驗著演員們的體力和膽量。《山雨欲來》將在2023高雄電影節期間世界首映。