▲政大經濟學系系主任洪福聲講授生活中的經濟學。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲參與課程學生認真聽講。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲學生利用時間體驗政大校園。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲參與課程的師生大合照。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為搭建高中與大學雙向交流的平臺，落實教育資源有效串接，基隆市政府教育處與國立政治大學首次合作之「大學微課程專班」，於29日揭開序幕，共計辦理兩梯次共四門課程，本次有122位基隆市立高中學生實際體驗大學學習模式，並作為高中階段興趣探尋與志向規劃之指引。

教育處表示，本次微課程專班，由國立政治大學提供經濟、教育、日文、大眾傳播等四個學系的豐富學習課程，並由政大教務長林啟屏與副教務長廖興中親自歡迎師生。

課程上午由經濟學系主任洪福聲從經濟學基本原理與實例談起，進行「生活中的經濟學」課程，讓學生進一步了解在自由理性市場中，人們追求個人利益的選擇，將連帶使整體市場趨向最大化社會福祉。

下午則由傳播學院教授江靜之主講「真心還是假意？從語言使用談溝通傳播」課程，強調在多元社會中，培養對公共議題、消息來源之辨能力的要性；兩門課程及教授的精彩講授，使高中生們收穫滿滿。

教育處說明，5月27日還有兩門課程，將由政大教育學系主任陳榮政講授「教育社會學」，以及日文系教授許育惠主講「知道就很內行-日本神社佛閣的差別‧禁忌規則‧觀光排列」。

基隆市政府教育處長劉美蘭表示，與國內各頂尖大學合作多元選修課程發展，提供學生跨校及跨領域學習機會，一直是基隆市教育處與市立高中努力的目標；本屆首次與國立政治大學合作微課程，相信能提升學生多元學習力，豐富學習歷程，讓學子們經由不斷的跨域成功學習體驗，找到適合自己未來發展的方向。