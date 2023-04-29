中年男遇警盤查竟「吞整包毒品」，警急壓制取出搶回一命。

北市警中山分局長春路派出所員警，29日凌晨1時許，巡邏經過民生東路一段時，發現44歲吳姓男子獨自走在人行道上左右搖晃，口中喃喃自語，遂上前關心盤查，不料，吳男竟將手中的安毒吞入口中，員警立即將他壓制取出毒包，才未發生意外。

警方調查，吳男平日在工地工作，凌晨他看到員警神情顯得十分緊張、不知所云，警方詢問他是否攜帶違禁物品時，吳男趁隙從口袋内掏出裝有不明結晶體的夾鏈袋，並緊握在右手掌心內，員警見狀立即嚴厲訓斥，要他主動交出來，不料，吳男不願配合，竟轉身將該夾鏈袋吞於口中。

員警擔心毒品夾鏈袋若在口中破裂，將對吳男生命造成嚴重傷害，且有煙滅持有毒品罪證之虞，員警遂立即將他壓制在地，吳男自知插翅難逃才吐出口中的毒品，經檢驗該不明結晶體呈現安非他命陽性反應。

吳男落網後語無倫次，辯稱毒品是在餐廳的垃圾桶內撿到的，警方訊後，將他依毒品罪嫌移送偵辦，並持續追查毒品來源。

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