統一獅29日做出球員異動，將今年改披獅袍的林益全降下二軍，拉上陳重廷，總教練林岳平表示，主要考量林益全目前火力沒有想像中的給予支援，加上潘傑楷也歸隊一軍，調整一下內野陣型。

林益全去年季後被富邦悍將放在60人保留名單外，最終決定離開待了多年的球隊，改加入故鄉球隊，截至昨天為止，目前一軍共出賽14場，39打數敲出9支安打、5打點，打擊率2成31；守備部分則是主要以一壘為主，12場出賽還未出現過守備失誤。

今天獅隊將林益全降二軍，「餅總」表示，林益全沒有什麼問題，只是球隊對他在一壘的貢獻期望值更高，「他目前表現算是中規中矩，目前也打了近20場，火力也沒有想像中的有那麼多支援，加上傑楷、重廷上來，也調整一下隊形。」

林益全下二軍調整，獅隊一軍一壘目前還有陳鏞基、何恆佑、潘傑楷，今天獅隊一壘由潘傑楷鎮守，二壘林祖傑、游擊林靖凱，中外野則是換成邱智呈，原本的主力外野手陳傑憲因為昨天出現頸椎不適的情況，連2天未被排進先發打線，「餅總」表示，等一下打擊練習結束後會再評估，如果可以打擊的話比賽後段他可望代打上陣。