桃園市、新北市、台北市與基隆市聯手，今日約有4035人進行聯合淨灘活動，其中桃園以竹圍漁港和周邊溪流為淨灘主場地。（蔡明亘攝）

桃園市、新北市、台北市與基隆市聯手，今日約有4035人進行聯合淨灘活動，清出11998.68公斤一般垃圾、2700.84公斤資源回收物，總計清理量約14.7噸，其中桃園以竹圍漁港為主場地，清理量約6.9噸。桃園市環保局長陳世偉表示，去年調查結果顯示，桃園沿岸垃圾以漁業用品、一般垃圾和保特瓶為主，一次性塑膠製品易被生物誤食造成死亡，淨灘不是解決海洋汙染最終手段，應在生活中力行減塑行動。

為凸顯海洋汙染對環境影響重要性，今日上午基北北桃4市動員各自淨灘，桃園市的淨灘主場地為竹圍漁港，並擇定市轄10條溪流進行淨溪，由陳世偉率領桃園海岸巡護隊、水環境巡守隊、環保志工與企業民眾等，聯合動員淨溪灘，共1260人參與，清理量達6938公斤，其中含1762公斤資源回收物，還給桃園河岸及海灘新面貌。

陳世偉說明，2022年桃園海岸垃圾調查結果顯示，沿岸海洋垃圾以漁業用品、一般垃圾和寶特瓶為主，以一次性塑膠製品居多，甚至有許多已破裂成小碎片，不僅不易清除，也易被生物誤食，近年不斷造成海龜、鯨豚、海鳥死亡。一次性塑膠製品的濫用，是殘害海洋生物最大殺手，淨灘絕非解決海洋汙染最終手段，應在日常生活力行減塑，才是保護海洋的表現。

桃園市海岸管理工程處提到，每年5至8月為小燕鷗、東方環頸鴴的繁殖季，牠們常在開闊的海邊沙礫地築巢孵蛋並育雛，且蛋的顏色和花紋與石頭相似，提醒民眾到海邊遊玩時，留意腳下狀況，勿踩到牠們，若看見鳥媽媽的蹤跡，請保持適當距離，留給牠們育雛不受打擾的環境。

此外，桃市府重視海洋垃圾問題，先後成立16隊海岸巡護隊、70隊水環境巡守隊、6隊潛水隊與3隊環保艦隊，共有3700位志工，歷年皆以定期清、緊急清、立即清為目標，提升河川及海洋垃圾清理效率。

另為有效再利用海洋廢棄物，市府也成立藍海循環再生聯盟，透過回收、再生處理、標章認證與產品行銷，減少末端處理負擔，落實「海廢不廢」循環經濟目標，形成有產值的商業模式。今年更邀集台北、新北與基隆市，將收集到的淨溪灘寶特瓶，交由桃市府藍海聯盟廠商製成運動機能衣，未來逐步擴大蒐集廢漁網、塑膠浮球、廢保麗龍等，齊現藍海再生商機。