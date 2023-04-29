為加強維護國內關鍵基礎設施，行政院研擬擴編警政署保二總隊，予以基礎軍事訓練進行調派。消息一出引發各界議論，除了警界出身的新北市長侯友宜表態反對外，台北市長蔣萬安29日受訪時也表示反對，強調警察最重要的任務就是要打擊犯罪、維護治安。

蔣萬安29日上午出席松山慈惠堂母娘文化季遶境儀式，被問到行政院研擬擴編警政署保二總隊成「第二陸軍」一事，蔣萬安表示，警察最重要的任務就是要打擊犯罪、維護治安，以及現在包括不管是詐欺等等，這些都日益猖獗，所以絕對以維護地方的治安以及相挺警察、提升警察同仁為最主要的任務。

蔣萬安說，特別最近請警察局一定要掃蕩幫派、嚴查不法，這個是警察最重要的任務。所以昨天在陳建仁院長視察捷運的時候，也特別再次的跟行政院請求，盡快核定對北市基層警員的繁重勤務加成。蔣萬安強調，台北市基層警員非常的辛苦，而且也從事非常高危險的勤務，所以這個部分都絕對相挺警察同仁，也希望他們最重要的任務就是要維護社會的治安，照顧市民朋友。

針對保二總隊擬接受軍事訓練一事，北市府發言人殷瑋表示，蔣萬安市長非常重視此事，反對當前中央「警察軍事化」的方向。殷瑋指出，蔣市長認為警察應該以警衛勤務及治安任務為重，倉促提出警察軍事化的想法，不但在警政方向上本末倒置，優先順序混亂，而且會讓警察工作忙上加忙，基層也可能在軍警角色之間無所適從。

殷瑋表示，蔣市長進一步認為，如果把保二總隊軍隊化，還會面臨外界對中央政府意圖「武警化」保二總隊的疑慮，也無法說服民眾政策有何必要之處。更何況，國外學界已對警察軍事化提出各種憂心，學者一再提醒要考慮民主價值、市民權益、政策實益與對警察福祉、心理及行為的影響等全盤面向，呼籲中央不宜貿然推動。