唐氏症關愛者協會今年組成的唐寶寶龍舟隊參加比賽。（唐氏症關愛者協會提供／林良齊台北傳真）

唐氏症關愛者協會今年組成的唐寶寶龍舟隊參加，由2名唐氏症者、1名自閉症者、2名智能障礙者及11名協助圓夢的社工老師所共組的特殊隊伍，與其他團隊較勁比拚，呼籲大眾關心河川保育，重新認識充滿活力的淡水河流域，共同攜手重現美麗的生命之河。

划龍舟考驗著身體的平衡感、肌耐力及團隊合作，需要整艘的人在動作及速度上一致的默契，一起齊心齊力才能發揮最大的速度，且划船姿勢並不符合人體工學，對一般的初學者而言，光是在調整動作就會花費很多時間摸索。

從沒划過龍舟的隊員們自3月開始與教練團隊訓練，期間隊員們無論烈日或陰雨，全體16位隊員及家長啦啦隊必準時抵達練習場，把握一次次練習的機會，儘管過程中有各種挑戰，但從未輕言放棄，反而越挫越勇，這份認真與堅定，正是身心障礙者的宣言，唐氏症龍舟隊同樣具有自己的價值和潛力。

今日，比賽過程中，唐氏症者與工作人員默契十足，面對著明緯企業的強勁對手，大家沒有退縮，反而憑著彼此熟練的技巧與毅力、努力，完成了比賽中的每一個動作，他們不僅完成了比賽，更是戰勝了自己先天身體侷限性。

唐氏症關愛者協會理事長林正俠表示，感謝明緯企業看見唐氏症及身心障礙者的價值，不畏唐氏症者及身心障礙者的先天身體侷限，體現社會共融精神，提供一個多元參與及展現自我的平台，並聘請專業教練及裝備協助唐寶寶們練習並給予出賽機會，讓世人瞭解唐氏症及身心障礙者可以做的比大家想像的多更多，只要給予機會，我們會努力不懈，和企業、大眾一起為環保貢獻心力。