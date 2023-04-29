Hsiang感謝爺爺疼愛。（摘自臉書）

Hsiang與爺爺感情相當好。（摘自臉書）

Hsiang與楊貴媚前輩們開心自拍。（摘自臉書）

Hsiang敬業克服低溫。（摘自臉書）

伊林模特兒Hsiang（湘）是殯葬業龍頭「台灣仁本」董事長陳原的女兒，擁有179公分高挑身材，年僅23歲的她先前受邀在倫敦時裝週，也是國際各大精品名牌的秀場寵兒，這次更登上國際雜誌Telegraph luxury 4月份封面，拍攝主題為「在未知世界的探索 」，再度以台灣女孩身分嶄露頭角，在知名國際刊物上發光發熱。

團隊特別前往沙漠中拍攝，有別於攝影棚內拍攝難度更高，湘形容：「每天清晨起床、摸黑走到沙漠等日出，看似很熱的沙漠其實溫差很大，早上氣溫特別冷，但我拍的又是夏裝，工作人員只能在休息時馬上幫我們套上毯子保暖。」最令她印象深刻的是得在沙漠穿上長洋裝搭配靴子，她打趣說：「讓我想到電影《mad max 》，身歷其境好像自己在拍攝場景裡。」

Hsiang目前人正在英國倫敦就讀中央聖馬丁學院平面設計，近期趕著畢業製作的她，日前擠出時間飛回台北為高齡80歲的爺爺慶祝大壽，即便自己在國外打拚，但孝順的她心繫家人們，Hsiang相當乖巧：「現在只要有放假就會回台灣見爺爺、看家人，珍惜相處的時光，爺爺是最疼我，回台灣是去見他一面。」

談及與爺爺的兒孫互動，Hsiang這麼形容：「小時候我是家裡最醜的小孩，但爺爺總是跟別人說等我長大了再來看，不管我好看與否還是把我捧在手掌心，不讓別人說我一句不好。」

上次離開台灣時爺爺更對她說「讓你要過的幸福 」，讓她感觸很深：「最無私的愛就是全心的去祝福一個人，而不是把自己的想法投射在對方身上，成為自己想要的。」她想對爺爺說，「我會好好照顧自己愛自己、過得幸福」，這可能就是他最想看到的。

這次爺爺慶生晚宴星光熠熠，爸爸是殯葬業台灣仁本董事長陳原，許多詹雅雯、楊貴媚、紀露霞等演藝圈前輩都前來祝賀，Hsiang跟與阿姨們開心自拍留念，她笑說：「基本上就是小時候看我長大的，都在說我小時候特別不好看，長大了都認不得，對我做模特也都很支持，希望我能多看看、多體驗。」