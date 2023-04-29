TB001「雙尾蠍」無人機

台灣國防部周五說，解放軍出動了兩架無人機繞飛台灣多數地區，而這可能是台北首度發現北京在這麼做。

據《南華早報》（South China Morning Post）28日報導，專家說，這顯示中方正設法以低成本戰略，侵擾台灣防空識別區。台灣國防部公布的航跡圖顯示，1架「雙尾蠍」無人機從福建省、廣東省交界出外海，飛入台灣西南防空識別區，隨後一路飛到台灣東南空域、東部空域，再從台灣以北的空域穿越海峽中線，飛返中國大陸沿海。而另一架長航時無人偵察機則繞飛了台灣一半，同時還有17架戰機在台灣西南部上空盤旋。

台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，解放軍很可能在設法運用低價新戰術，以侵擾台灣的24 海里線。他指出，解放軍無人機曾飛入台灣領空，但這是它們首度繞飛全台。

他強調，這類軍事行動不但是騷擾台灣部隊的「有利可圖戰略」，也是能對台灣海空24 海里線製造實際威脅的低成本戰術。呂禮詩說，解放軍無人機飛得遠比戰機慢，使台灣戰機很難緊急起飛加以監視或驅逐。此外，要用昂貴的飛彈去擊落它們也更有挑戰性得多。同時呂禮詩強調，由於無人機有攝影機，能拍攝高解析度照片和影片，以供宣傳，因此能靠打心理戰來威嚇大眾。

另一方面，北京海軍專家李杰說，中方在台灣周邊加強部署無人機顯示，它們會在未來可能的攻擊中扮演要角。他並指出，俄烏戰爭表明，無人機成本低，又好用，是強大的現代戰爭武器。他指出，無人機不像較老式的東風系列飛彈那樣，需要精密的發射井和發射車，隨時隨地都能部署。