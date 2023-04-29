火鍋店準備冰淇淋供行經香客領取，相當受香客歡迎。（張亦惠攝）

清水分局分局長周俊銘率員警在沙鹿區向上路六段與沙田路口接駕。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

大甲媽鑾轎今天下午3點正式進入清水分局轄區，現場擠滿信眾。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

大甲媽遶境北上回鑾，今天下午2點56分由清水分局分局長周俊銘率員警在臺中市沙鹿區向上路六段與沙田路口接駕，正式進入清水分局轄區，今晚將駐駕清水朝興宮，已有不少香客到清水，店家、攤商擺出香案、點心攤迎接將到來的媽祖跟香客。

今天下午近3點清水警分局長周俊銘即率隊在向上路與沙田路口等候，周邊則佈署警、民力130護轎安全維護及疏導交通等任務，大甲媽祖鑾轎由龍井進入沙鹿區，清水警分局長周俊銘率隊行禮後接轎，100公尺後警方將鑾轎交給地方宮廟，信眾則在一旁祈福。

台中市議長張清照服務處每年都設置香案及點心攤迎接媽祖回鑾，志工已備好許多水果、飲料，迎接香客到來。

清水警分局呼籲，大甲媽回鑾時，各陣頭宮廟勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件，清水警分局規畫警力，全力維護媽祖鑾轎安全，警方將加強蒐證錄影，遇有衝突即刻依法逮人送辦，警籲各陣頭宮廟勿以身試法，警方執法絕不手軟。