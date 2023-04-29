澳洲一名24歲留學生日前因在台疑似誤食老鼠藥導致命危，目前仍在加護病房與死神拔河，據毒物專家解釋，雖然誤食老鼠藥不算是困難的治療，但常見的飲用大量水或牛奶都無效，臨床上治療多使用維他命K投藥，若解毒無效則會改採輸血漿，幫助恢復凝血功能，「但最重要的是及時就醫」。

林口長庚紀念醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，老鼠藥內含有的「華法林」是一種抗凝劑，主要效果是降低血液凝結，在臨床上常用在治療靜脈血栓、肺栓塞。

他指出，老鼠藥之所以稱為「超級華法林」，代表藥效強大，作用時間、半衰期都是一般抗凝劑的好幾倍，若不慎誤食，起初會有腸胃不適或噁心、嘔吐等病徵，重則會影響人體凝血功能，會出現血便、血尿或經血大增，最後導致腦出血、器官出血，

顏宗海強調，誤食老鼠藥不算是困難的治療，臨床上多使用維他命K投藥治療，若解毒無效則會改採輸血漿，有助於恢復凝血功能，但最重要的是及時就醫。