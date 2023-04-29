蔡英文總統（中）、內政部長林右昌（前左二）以及台北市長蔣萬安（前右二）29日出席松山慈惠堂舉辦的「2023台北母娘文化季保民遶境嘉年華」活動，一起進行起駕儀式。（趙雙傑攝）

蔡英文總統今出席「2023台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」，全球疫情趨緩，逐漸恢復正常生活，也要加速拚經濟、拚觀光。今年第一季來台的觀光客已超過100萬人次。她也要藉這個機會邀請世界各地的觀光客來台灣旅遊、享受美食、參加遶境活動，體驗台灣多元的文化慶典。

她強調接下來，政府會善用疫後特別條例預算，幫助中小企業升級轉型、強化農業基礎設施，讓台灣的經濟、產業蓬勃發展。

總統致詞時表示，母娘文化季真的很熱鬧。今天，不只有在地的信眾朋友，也有來自世界各地的堂主、代表，一起參加「保民遶境嘉年華」的起駕儀式。

總統說，她要感謝松山慈惠堂及所有投入的夥伴，共同推廣台灣的宗教文化，也要特別感謝慈惠堂發揚母娘的慈悲精神做公益，像是捐贈超過40輛救護車，還有提供清寒學生獎學金，這些行動都為台灣社會帶來正面能量。

總統表示，看到民間這麼努力，政府也要更努力照顧人民。今年，政府除發放現金給民眾，也提高綜合所得稅的標準扣除額，以減輕大家的稅務負擔。

總統進一步表示，5月1號開始，疫情等級降階。現在，全球疫情趨緩，逐漸恢復正常生活，也要加速拚經濟、拚觀光。接下來，政府會善用疫後特別條例預算，幫助中小企業升級轉型、強化農業基礎設施，讓台灣的經濟、產業蓬勃發展。

在觀光部分，總統表示，今年第一季來台的觀光客已超過100萬人次。她也要藉這個機會邀請世界各地的觀光客來台灣旅遊、享受美食、參加遶境活動，體驗台灣多元的文化慶典。

總統說，今天，我們一起參拜，祈求母娘保佑台灣風調雨順、國泰民安，並祝福今年的遶境活動圓滿成功。

隨後，總統與現場貴賓共同進行扶轎起駕儀式。包括總統府資政顏志發、總統府副秘書長張惇涵、內政部長林右昌、台北市長蔣萬安、立法委員王鴻薇及松山慈惠堂堂主郭葉子等亦出席此項活動。