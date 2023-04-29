高雄市議員陳致中，因涉及其父前總統陳水扁任內的南港展覽館及龍潭購地案洗錢案，遭法院判刑1年，並沒收扣案洗錢財物816萬9015美元，相當於新台幣2.45億元。對此，台北市議員張斯綱怒轟「輕判」；Youtube頻道《桃園孫先生》也在28日發起網路投票。

張斯綱27日在臉書撰文指出，陳水扁部分案件已判刑確定，然而保外就醫卻可以主持廣播節目、在FB粉專評論時事，甚至幫民進黨候選人讚聲、錄宣傳車音檔；女婿趙建銘內線交易案逾1億元，假釋出獄；兒子陳致中洗錢案2.5億元（實為2.45億元），更僅輕判一年，還當了三屆的高雄市議員。

對於阿扁一家的現況，張斯綱怒轟，「看到這些，人民能不生氣嗎？」且陳致中面對判刑確定不僅沒向全國人民道歉，甚至回應「打斷手骨顛倒勇」，民進黨眾人士竟還去陳致中粉專高喊加油。

另在《桃園孫先生》發起的「民進黨高雄市議員陳致中因洗錢案被判刑1年必須入獄」網路投票，截至29日下午3點，已有超過1.5萬人參與。其中覺得「判刑1年太長」、「判刑1年剛好」各占2%、抱持「其他意見」、「沒意見」則各占1%，剩下高達93%的網友則認為「判刑1年太短」。

對於陳致中洗錢案，網友也紛紛留言，「身為議員知法犯法，貪污洗錢才判一年，騙小孩嗎」、「台灣還有司法正義嗎？」、「司法看到民進黨會自動轉彎嗎？」、「判一年是在扮家家酒嗎？」、「不只太短，而且也拖延太久了吧」。