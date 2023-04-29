女星梓梓（董梓甯）是PLG台新夢想家啦啦隊隊長，不但舞蹈精湛，還有傲人的身材，IG粉絲高達82萬。前陣子她才否認跟男星張立東發生性關係，沒想到近日對方突在節目向梓梓告白，還誇讚她1個部位很性感。

樂天女孩（Rakuten Girls）隊長籃籃跟張立東緋聞傳多年，20日她受訪表示單身5年，跟張立東好幾個月沒聯絡，節目上的配對純粹是節目效果。而張立東最近上節目《11點熱吵店》，被要求舉出自己心目中的女神，他馬上棄籃籃秒選梓梓，主持人Melody驚訝地問：「已經不是籃籃了？你又換一個？」

張立東解釋，因為他覺得梓梓穿啦啦隊的制服看起來很性感，還會自帶髮香，「尤其他們準備要跳舞蹈，把頭髮紮起來，露出頸部的線條，如果開始飄嬸味，她這邊（脖子）就不太行了。」這番言論遭沈玉琳和其他來賓虧看好細，「你是拿望遠鏡看是不是？」

沈玉琳再問張立東：「梓梓跟籃籃誰比較優？」他猶豫幾秒，仍然選擇梓梓，沈玉琳不死心，又問阿樂跟梓梓？張立東靦腆地回：「還是新的，梓梓好了。」Melody見狀，立即調侃：「張立東就是喜歡新的，我不知道是不是所有男生都喜新厭舊，但是張立東是。」張立東急忙否認：「沒有啦！」