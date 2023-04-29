乳癌為我國婦女發生率第1的癌症，有家族病史的女性一定要特別注意，敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，一名28歲女子發現胸部有腫塊，因為媽媽和奶奶都罹患乳癌，讓她一直不敢面對，最後檢查已經是乳癌第4期。

陳榮堅在臉書發文指出，該名女子左邊乳房有個12公分的腫瘤，還流著組織液、滲血；女子透露，就醫的10個月前發現乳房有硬塊，沒想到不到一年就長到12公分大，切片結果是乳癌第4期，且癌細胞有擴散。

陳榮堅表示，這名女子一開始摸到硬塊時不願意面對，因為奶奶和媽媽都得了乳癌，當初爸爸拋下她們母女時，就是以媽媽罹患乳癌當作藉口，她擔心會和媽媽有一樣的遭遇，才會一直拖著不處理。

陳榮堅提醒民眾，雖然現在科技進步，有很多武器可以治療疾病，但如果能更早面對，可以少受很多苦，初期的乳癌開完刀也不會破壞形狀；如果不去面對它，長期下來只會造成更壞的結果。

國健署提供45歲至69歲無家族病史的婦女、40歲至44歲二等親內親屬乳癌家族史者，每2年一次免費乳房攝影檢查；早期乳癌的5年存活率高達9成5，女性可多加利用，早期發現早期治療。