西班牙近日飽受高溫之苦，首都馬德里今天氣溫達約攝氏32.2度，學校獲准可停課以免熱浪危害；加泰隆尼亞的乾燥天候導致缺水而關閉灌溉；還有觀光馬車的馬匹中暑死亡。

「紐約時報」報導，西班牙4月初氣溫就飆到近38度，民眾紛切換成夏日模式，不是尋找陰涼處就是湧向海灘。但今年極端熱浪過早報到，人們不禁擔憂這會變成新的日常而不再只是季節現象。

西班牙國家氣象局指出，南部城市哥多華（Cordoba）昨天溫度高達38.8度，創西班牙本土4月氣溫史上新高。還有幾個地區的溫度較以往同期高13.9度以上，達到典型入夏標準。

連同一段持續很長的乾旱導致水庫枯竭和田地乾涸，在極端天氣衝擊下，專家和西班牙當局修正預測，準備應對比預期更早到來的野火等高溫災害。

氣象局發言人托瑞斯（Cayetano Torres）本週告訴西班牙電視台：「這真是非比尋常，我們都非常震驚。」

氣象局的一份聲明指出，異常高溫的原因是「來自北非又熱又乾的氣團」滯留西班牙上空，而且氣團幾乎沒有移動。

在瓜達幾維河（Guadalquivir River）河岸一家酒吧工作的費南德茲（Manuel Suarez Fernandez）表示，為避免高溫，幾乎沒人下午冒險上街，「大家把自己關在家裏，儲備飲水，等夜幕降臨才出門」。

西班牙氣象局已連日發出高溫警告，這波熱浪在昨天和今天達到高峰。

雖然個別熱浪現象與氣候變遷之間的關聯尚待研究，但科學家相信全球熱浪將會變得更熱、更頻繁且持續更久。

加泰隆尼亞理工大學（Polytechnic University of Catalonia）本週發表的一項研究指出，現在達到夏季氣溫的持續時長比1980年代初期平均多出約5週。西班牙去年創年均溫新高，是有記錄以來最熱一年。

目前高溫可能會加劇西班牙本已持續一段時間的乾旱情勢。由於連續30多個月的降水量低於平均，現在水庫儲水量已降到剩50%。

西班牙的「農牧協調組織」（COAG）在近期一份報告表示，乾旱已導致「超過350萬公頃穀物遭受不可逆的損失」。他們預測有4個地區的小麥和大麥作物實際上已無法收穫。

西班牙氣象局警告在乾旱和高溫共伴下，西班牙常見的森林野火風險陡增。

根據歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）數據，西班牙去年夏天經歷數十場野火，每次都持續多日，數以千計居民因此流離失所，燒毀面積超過30萬公頃創新高。