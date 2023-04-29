隨疫情趨緩，萬華茶室陸續復業，核准復業106家中，有45家業者無建物使照，僅能經營餐館或飲料店，但在地業者及協會盼保留萬華茶室百年飲食文化，北市商業處副處長江美玲表示，會輔導業者合法經營飲酒店業，保留茶室文化，目前8家完成改善，5家已可經營飲酒店業，將持續追蹤輔導。

北市去年10月18日發布「台北市萬華茶室飲酒店業辦理營業場所查詢作業規範」，該區域內無使用執照的建物舉凡新進駐設立或既有業者，符合一定條件可申請合法設立經營飲酒店業，業者於營業後30日內要完成公安申報。

江美玲指出，依現行法令，要開公司行號要經過營業場所審查，但那些業者沒有使用執照，在建築法裡不能申請飲酒店，加上該處環境建物老舊，才輔導合法化。

江美玲說明，去年10月27日邀集建管處至該區辦理說明會並發放意願調查表，當時有71家與會，有56家表達有意願合法化，經過各局處現場履勘輔導後，有意願且符合規定共11家，其中8家完成改善 ，截至目前有5家可經營飲酒店。

對此，台北市長蔣萬安於公安會報上要求產發局好好追蹤及輔導，台北市副市長李四川則說，有多家表達有意願合法化，卻僅11家符合規定，商業處需列出詳細報告，哪幾家通過、哪幾家要再輔導、哪些花錢也無法改善，都需要量化分類，輔導店家合法改善。

江美玲表示，會去了解還沒來申請的業者狀況，並拜訪協會確認業者問題，輔導讓店家符合規定，若不符合的店家，該範圍仍能經營餐館跟飲料店，只是不能違規經營飲酒店。

至於為何有意願合法店家多，實際通過家數少，江美玲則說，對業者來說，需要花成本改善不合規定處，有些業者要改善地方多，得考量經營效益，後續會依照指示，提升改善效率。

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