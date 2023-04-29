24歲的澳洲昆士蘭大學生肖雷（Alex Shorey）來台當交換學生，卻在快結束學業前誤食老鼠藥命危，外電報導，肖雷的家人認為，他是因為吃了台灣街頭小吃才誤食老鼠藥，但收治肖雷的台北醫學大學附設醫院今表示，根據患者自述應與街頭小吃無關，但不明白為何會接觸到老鼠藥。

北醫附醫表示，綜合凝血因子檢測的結果及病人對維他命K治療出現效果，確定患者為第2代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，亦即超級老鼠藥中毒。但經醫療團隊詢問發病前的進食情況及生活起居，患者自述應與街頭小吃無關，但不明白為何會接觸到老鼠藥。

綜合外電29日稍早報導，肖雷的姑姑肖雷-基特森（Elizabeth Shorey-Kitson）說，家人認為他會誤食老鼠藥，可能是因為吃了當地的街頭小吃所致。

肖雷的哥哥尚盧（Jean-Luc Shorey）說，弟弟在台灣一度被診斷有免疫疾病，而時間拖得愈久，他的腎、肝、肺和心臟都受損，加上血液滲入他的肌肉，全身都開始出現黑點，因此父親緊急趕到台灣。

不過，北醫附醫今表示，患者的家屬對醫療團隊的處置表達感謝，而患者昨天也已轉入普通病房。