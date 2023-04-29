蔡政府希望強化維護國家關鍵基礎設施的，研擬擴編警政署保二總隊成4000人，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安接連表態反對；行政院長陳建仁今（29日）強調「絕對不會讓保警軍隊化」，請勿以訛傳訛。

陳建仁表示，部分地方首長對於這件事情可能有所誤解，先前也曾對外有說明過，「我們絕對不會讓保警軍隊化」。

他說，更重要的是，這一些訓練的對象和訓練的課程都還在規劃過程當中，請大家不要以訛傳訛，讓關鍵設施能夠得到最好的保障，才是最需要關注的。