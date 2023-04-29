勞動節連假首日合歡山湧入大批車潮，嚴重壅塞一度連機車也過不去。（仁愛警分局提供／潘虹恩南投傳真）

勞動節連假首日上午天氣晴朗，民眾紛紛出遊，合歡山湧入大批人、車潮。（仁愛警分局提供／潘虹恩南投傳真）

合歡山杜鵑花季4月起登場，由於今年花期延後、花況不佳，且南投山區六日可能有雨，公路總局於連假期間暫停實施台14甲線18k翠峰－41k大禹嶺路段高乘載管制，未料29日天氣晴朗，公路湧入大批車潮一度塞爆，加派警力才緩解，明後天警方將視車流量機動實施交通管制。

合歡山杜鵑花季約每年4至6月登場，年年吸引不少民眾上山賞花，但今年乾旱少雨影響花期延後，且花況不佳，遊客相較以往少了許多。由於中央氣象局指出，台中南投山區連假3年受鋒面影響有局部陣雨，考量降雨後山區路況、天氣不佳及中橫地區「人本關懷」通行需要，公路總局與派出所、太魯閣段及谷關段研商後，針對台14甲線18k翠峰至41k大禹嶺路段暫停實施高乘載管制措施，由警方派員機動管制疏導。

然而，勞動節連假首日上午天氣晴朗，民眾紛紛出遊，合歡山湧入大批車輛與重機車隊，途中還有車輛臨停賞景，約於上午10點後形成嚴重塞車，但花蓮縣合歡派出所員警因關原路段交通事故分身乏術，導致石門山路段愈賭愈多，雙向大塞車到連機車也過不去。

仁愛警分局獲知後立即加派翠峰派出所警力前往協助疏導，並取締路邊違停車輛，車流約於下午1點多緩解，恢復通行。目前合歡所及翠峰所員警針對公路部分路寬較狹小的路段實施單向交通管制，行車狀況還算順暢；警方呼籲，大貨車於花季期間避開石門山壅塞路段、時段。

仁愛警分局也表示，日前公路總局已宣布台14甲線18k翠峰至41k大禹嶺路段勞動節連假3天不實施高乘載管制，因此明、後天將視車流狀況採取機動管制疏導車流，同時呼籲駕駛人切勿隨意停車、超速、逆向行駛，如遇車多壅塞請不要再前往並注意禮讓，以維護交通順暢與行車安全。