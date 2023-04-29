隨著疫情趨緩，何時開放大陸觀光客來台引發關注，台北故宮博物院政務副院長黃永泰認為，兩岸交流是大勢所趨，一定會開放。針對陸客來台，黃永泰透露海基會副董事長兼秘書長邱垂正日前向他表示「要準備囉，很快哦」，研判應該在年底前開放。

針對陸客來台一事，黃永泰今(29)日接受《中評社》訪問時指出，他27日參加海基會的辜汪會談30周年活動時，邱垂正和他說「要準備囉，很快哦」，他認為6、7月開放可能太快，研判年底前應能開放。

「等兩岸春暖花開時，誰也擋不住」，黃永泰強調，時機一定會到來，若兩岸政治局勢不要強烈對峙，陸客來台與兩岸交流都將更快發生。黃永泰坦言疫情前故宮與對岸還有學術交流，疫情後幾乎沒了，待兩岸春暖花開時，最有可能的第一件事是繼續進行學術交流。

陸客來台「卡關」，台灣觀光旅遊業者日前呼籲俗稱「兩小會」的台旅會與海旅會能重啟溝通協商、重啟海峽兩岸旅遊業聯誼會的旅遊商業交流，業者盼兩岸政府能「少一些政治干擾，多一些善意交流」，才是民之所欲。