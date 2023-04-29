土城長庚醫院急診醫學科主任醫師薛承君表示，超級華法林（Super Warfarin）是因應老鼠抗藥性研發的抗凝劑，民眾誤食24小時才會出現出血等副作用，民眾第一時間要做的不是催吐或喝牛奶，而是儘早就醫。（薛承君提供）

24歲的澳洲昆士蘭大學生肖雷（Alex Shorey）到淡江大學當交換學生近1年，外媒近期報導，他吃台灣小吃時，疑吃到老鼠藥「超級華法林」被送入加護病房。對此，土城長庚醫院急診醫學科主任醫師薛承君表示，超級華法林（Super Warfarin）是因應老鼠抗藥性研發的抗凝劑，民眾誤食24小時才會出現出血等副作用，民眾第一時間要做的不是催吐或喝牛奶，而是儘早就醫。

薛承君說，超級華法林（Super Warfarin）是華法林（Warfarin）的衍生，兩者都是抗凝血劑，不同的是，華法林有用於藥物使用，治療心律不整或有心臟瓣膜問題的患者，若誤食副作用會在12到20小時出現；超級華法林僅用於抗老鼠，而超級華法林的抗凝血效果是華法林的數倍，副作用在24小時出現，民眾若服用會出現胃出血、腸胃道出血等全身性出血症狀。

薛承君表示，華法林或超級華法林一般市售都是瓶裝或盒裝，農民為避免鼠害也會噴灑於稻田，一般臨床上較少看到大人送醫，有的話也是服用華法林藥物過量，較多案例是小朋友亂抓誤食，若在急診見到大人出現嚴重中毒反應，皆是蓄意為之較多。

「誤食催吐、喝牛奶都不對，須立即送醫治療！」薛承君說，搶救時間是關鍵，民眾誤食超級華法林最好在1小時內送醫，急診第一步驟會實施洗胃等除汙處置，第二則是用氧氣呼吸器治療、照胃鏡，觀察病患全身凝血功能是否回升，若無就須使用維他命K1、施打血漿，讓凝血功能逐步恢復正常，直至全身凝血功能恢復正常，才能出院。

薛承君表示，超級華法林會影響全身凝血功能，因此患者身上任何地方都可能出血，若是肺出血量太大，可能會導致呼吸衰竭，按照急診標準程序就須立即給予氧氣，若不行就要插管治療，但出現這種症狀時，服用到的超級華法林數量都不少。

「誤食超級華法林仍有藥醫！台灣醫治率高」薛承君說，無論是超級華法林或華法林都是影響患者的凝血功能，只要校正恢復功能，撐過危險期就能挺過去，台灣很多醫院都有救治能力，且服用華法林不一定會中毒，急診醫師透過台灣急診醫學會毒物平台（https://www.toxconsult.org.tw/）都可做全天24小時諮詢，只要患者即時送醫，救治率都不會太差。