統一獅28日以1比3不敵富邦悍將，已長達10個月不知道在新莊勝利的滋味，寫下新莊跨季12連敗，距離聯盟單一球場最長連敗紀錄只差1場，總教練林岳平也知道球隊在新莊已很久沒贏球，今天必須要突破江少慶這一關，避免追平聯盟慘紀錄。

獅隊自去年6月16日就沒在新莊贏過，距離俊國熊隊在1993到94年台中球場13連敗的聯盟紀錄只差1場。昨天與富邦3連戰首戰，雖然2隊都各有7支安打，但獅隊總是欠缺臨門一擊，林岳平說：「其實我們昨天也是打了很好的球賽，只是少了得點圈適時一擊，對方有連續安打，我們有攻勢卻是以雙殺結束，這就是差異。」

「餅總」知道球隊在新莊已經許就未贏球，「當然會想要中止，盡可能趕快去調整出最好的串連。」獅隊想要中止在新莊連敗，今天必須要過江少慶這一關，他指出，江少慶跟去年相比，最大差異在於控球，且結束經典賽後控球更到位。