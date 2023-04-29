馬內 跟 薩內 內訌問題正影響著拜仁慕尼黑（圖片來源︰達志影像）

周日德甲球賽，暫時排在第二位的拜仁慕尼黑主場對榜末的柏林赫塔。拜仁為求衛冕聯賽冠軍，餘下4場聯賽1分都不能再失。本·場首選讓分/拜仁慕尼黑勝，大小[總分2.5大]、[總分3.5大]，大小[主隊1.5大]、[主隊2.5大]，都可考慮。

【足球-德甲】[柏林赫塔 @ 拜仁慕尼黑][04/30 (日)21:30] [編號 862]

拜仁在3月國際賽周之前的聯賽作客1:2敗給了勒沃庫森之後，解僱主教練 尤利安·納格爾斯曼Julian Nagelsmann，改由曾執教過多特蒙德的前英超切爾西總教練 托馬斯·圖切爾

Thomas Tuchel接手，可惜成績卻令人更失望，在歐冠和德國盃都被淘汰，聯賽更跌到第二位。圖切爾上任後球隊各項賽事7場成績只是2勝2平3敗，勝出率是不及格的28.57%。期間更有球員內訌問題，前鋒 馬內 Sadio Mané 竟毆打隊友 薩內 Leroy Sané，令人擔心拜仁的前景。

那麼為何仍要選拜仁，特別是本場只有讓分沒有不讓分？因為對手柏林赫塔特別差。柏林赫塔聯賽29戰22分排倒數第一，離保線線已經有5分的距離。球隊最近7場聯賽都不勝，而且成績是2平5敗，包括聯賽3連敗。更令人擔心是，近兩場聯賽還出現兵敗如山倒的情況，先後以2:5、2:4敗陣。本場作客對拜仁，應該都會是一場大敗，本場選擇讓分/拜仁慕尼黑勝，大小[總分2.5大]，大小[主隊1.5大]。

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